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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, işsizlik ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi: "Temellerimiz yüksek büyümeye zemin oluşturuyor" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: "Temellerimiz yüksek büyümeye zemin oluşturuyor"

        Sanayi üretiminde sınırlı daralma yaşandığını ve işgücü piyasasında dayanıklılığın devam ettiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:04
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        "Temellerimiz yüksek büyümeye zemin oluşturuyor"
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        Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

        Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldığına dikkat çeken Şimşek, "İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

        Sözlerinin devamında Şimşek, Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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