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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geld

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:29
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        Şimşek, Japon şirketlerle görüştü
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        Şimşek, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

        Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirten Şimşek, "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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