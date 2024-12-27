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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "İhracatçılarımızın daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldü. Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:08
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        "Katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek açıklamasında "İhracatçılarımızın daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35’ten yüzde 29,9’a düşürüldü" dedi.

        "Programımız döneminde: Reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL’den 4 milyar TL’ye), Reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30’dan yüzde 0’a), İhracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40’tan yüzde 30’a), Eximbank’ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL’den 55,3 milyar TL’ye), Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50’den yüzde 80’e)" diyen Bakan Şimşek "Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" diye ekledi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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