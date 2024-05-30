Bakan Şimşek: Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta düşüş bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından açıklamalarda bulundu.

Şimşek açıklamasında "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz" diyen Bakan Şimşek "Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek" diye ekledi.