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        Haberler Para Bakan Şimşek, Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik analizine ilişkin açıklamalarda bulundu - Para Haberleri

        Bakan Şimşek, Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik analizine ilişkin açıklamalarda bulundu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizine dikkati çekerek, "Kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız, bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 15:44
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        Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması
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        Şimşek, sosyal medya hesabından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizindeki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

        'Ortodoks politikalar sürdürülürse not artırılabilir'
        'Ortodoks politikalar sürdürülürse not artırılabilir'

        Moody's'in, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğuna ilişkin analizine dikkati çeken Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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