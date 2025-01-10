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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:01
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        "Politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdam ve sanayi verilerini değerlendirdi.

        Şimşek sosyal medya hesabından şunları söyledi:

        "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor.

        Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Kasımda istihdam aylık geriledi, ocak-kasım döneminde ise yıllık istihdam artışı 1 milyonu geçti. İşsizlik oranı kasımda yüzde 8,6 oldu."

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