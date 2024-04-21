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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten ABD-Türkiye ekonomisi görüşmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten ABD-Türkiye ekonomisi görüşmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:02 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:02
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        Bakan Şimşek'ten ABD-Türkiye ekonomisi görüşmesi
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        ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Şimşek'in dün Adeyemo ile bir araya geldiği belirtildi.

        Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

        Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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