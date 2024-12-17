TBMM gündeminde bulunan kanun teklifi ise 2008 yılından bu yana primlerini düzenli ödeyen işverenler için sağlanan 5 puanlık prim indiriminin imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 4 puana düşürülmesini öngörüyor. Dört puan uygulaması yeni yılda başlayacak.

Sigortalı çalışan toplam işçi sayısı eylül ayı itibarıyla 16 milyon 948 bin kişiye ulaşıyor. Bunlardan 4 milyon 41 bini imalat sektöründe, 12 milyon 907 bini ise diğer sektörlerde çalışan işçilerden oluşuyor.

İşveren priminde 1,25 puanlık artış bu yılki asgari ücret üzerinden işveren maliyetinde 250 TL artış anlamına geliyor. Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 35 zam geldiğinde imalat sektörü dışındaki işyerlerinde işveren maliyeti 1,25 puanlık artış dolayısıyla bu yıla göre fazladan 337,55 TL artacak. (Söz konusu primler toplam brüt ücret üzerinden alınıyor. Asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanların işverene maliyetindeki artış, yüzde 35 zam durumunda 337,55 TL ile 2.532 TL arasında olacak.)