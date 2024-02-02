Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak 2024 dış ticaret verilerini değerlendirdi
Giriş: 02.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:25
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak 2024 dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Programın çalıştığını teyit ediyor.
Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek Ocak’ta 97,9 milyar dolara geriledi."