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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak 2024 dış ticaret verilerini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:25
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        "Veriler programın çalıştığını teyit ediyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak 2024 dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Programın çalıştığını teyit ediyor.

        Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek Ocak’ta 97,9 milyar dolara geriledi."

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