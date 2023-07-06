Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Programımızın üç temel bileşeni var: - Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, - Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, - Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar." ifadelerini kullandı