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        Haberler Para Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Programımızın üç temel bileşeni var: - Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, - Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, - Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar." ifadelerini kullandı

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:43
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Programımızın üç temel bileşeni var:

        - Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

        - Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

        - Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."

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