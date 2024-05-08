Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonu tek haneye düşürmeyi programlarının temel hedefi olarak belirlediklerini belirtti.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:

"Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

•Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

•Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,