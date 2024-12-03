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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:24
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        Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu. Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi" dedi.

        Bakan Şimşek ayrıca "Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor" diye ekledi.

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