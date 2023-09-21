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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten faiz kararı açıklamas - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten faiz kararı açıklaması

        Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artırımı kararı sonrası, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:06
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        Bakan Şimşek'ten faiz kararı açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın politika faiz kararının ardından açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bloomberg'in Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili haberine atıfta bulunarak, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 30'a yükseltti.

        Merkez böylece son 4 toplantıda toplamda 2150 baz puanlık faiz arıtımına gitmiş oldu.

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        PPK, haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, geçen ay ise 750 baz puanlık artırım kararı almıştı.

        Yayınlanan PPK karar metninde Kurulun, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

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