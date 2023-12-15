Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.975,09 %2,07
        DOLAR 29,0581 %0,18
        EURO 31,8515 %-0,17
        ALTIN 1.906,28 %0,55
        FAİZ 37,85 %-1,38
        GÜMÜŞ GRAM 22,57 %0,22
        BITCOIN 42.869,00 %-0,29
        GBP/TRY 37,1039 %0,12
        EUR/USD 1,0953 %-0,36
        BRENT 76,83 %0,29
        ÇEYREK ALTIN 3.116,85 %0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten İspanya'da görüşme trafiği - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten İspanya'da görüşme trafiği

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İspanya'da uluslararası yatırımcı toplantılarının sürdüğünü açıkladı. Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden, "İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şimşek'ten İspanya'da görüşme trafiği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X (Twitter) hesabı üzerinden İspanya'daki görüşmeleri değerlendirdi.

        Bakan Şimşek açıklamasında, "Uluslararası yatırımcı toplantılarımız İspanya’da devam ediyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        "1979'a götürdü"
        "1979'a götürdü"
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Mağlubiyet planları bozdu!
        Mağlubiyet planları bozdu!
        ABD, İsrail'e süre verdi
        ABD, İsrail'e süre verdi
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?