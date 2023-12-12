Bakan Şimşek'ten kira açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT'nin paylaştığı Bloomberg Businessweek Türkiye'de yer alan 'Kira fiyatları üç yıl sonunda geriledi' başlıklı haberini alıntılayarak kira fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.

Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak.

Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."

Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.



Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da… https://t.co/DANWJKw4j9 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 12, 2023