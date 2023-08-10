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        Haberler Para Bakan Şimşek'ten rezerv değerlendirmesi - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten rezerv değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervlerin 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldiğini belirterek, "Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 17:58
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        Şimşek'ten rezerv değerlendirmesi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası rezervleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi.

        Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20.1 milyar ABD doları yükselişle 15.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

        Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz."

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