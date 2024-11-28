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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijital suçlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine, suç gelirlerine el konulmasına ve suç gelirlerinin aklanmasının zorlaştırılmasına yönelik ilave tedbirler alıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 14:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:35
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        Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanal suçlara karşı ilave tedbir aldıklarını belirtti. Şimşek açıklamada, "Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine, suç gelirlerine el konulmasına ve suç gelirlerinin aklanmasının zorlaştırılmasına yönelik ilave tedbirler alıyoruz. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadeleyi artırıyor, kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

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