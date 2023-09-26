Bakan Şimşek: Türkiye, AIIB’den 4 milyar dolar finansman sağladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mısır'da düzenlenen Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamalar yapan Şimşek, "Türkiye, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumundadır" ifadelerini kullandı

Mısır'da düzenlenen Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısı katılımı ile ilgili Twitter (X) üzerinden yazılı olarak bilgi veren Bakan Şimşek,

"Kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısına katıldık.

- Türkiye, AIIB’den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumundadır. AIIB Başkanı ve Maliye Bakanları ile ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk.

- Bu yılki toplantının teması olan “Sustainable Growth in a Challenging World” “Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme” konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik.

- Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli.

- Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır’ın Maliye Bakanı Sayın Mohamed Maait’e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" açıklamasını yayınladı.

- Kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yıllık toplantısına katıldık. Türkiye, AIIB’den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke… pic.twitter.com/AL6KtTR0ky — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 26, 2023