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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor - Para Haberleri

        Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor

        Bloomberg HT Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekimde Londra, Paris ve Marakeş'i ziyaret edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:03
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        Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında 3 farklı ülkede toplantılara katılacak.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre Şimşek, 4-5 Ekim’de ilk olarak Londra’da yatırımcı toplantısına katılacak.

        Citibank ve BofA’nın düzenlediği toplantının ardından Şimşek’in durağı 11-14 Ekim’de IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları olacak.

        Fas’ın Marakeş kentindeki bu toplantıların ardından Şimşek, Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak.

        Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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