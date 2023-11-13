Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandığını bildirerek, "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, eylülde cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti.

Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz. https://t.co/GvtLQyYCqt — Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 13, 2023