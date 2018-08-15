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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığının Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen "2018 Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3. Dönem Mezuniyet Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, "Bütün dünya bilsin isterim, biz sağlamız, duruşumuz sağlamdır, inancımız sağlamdır. Siyasetten ekonomiye, eğitimden güvenliğe kadar bütün kurumlarımız sağlamdır" dedi

15.08.2018 - 21:05 | Güncelleme: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığının Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen "2018 Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3. Dönem Mezuniyet Töreni"ne katıldı. Törende, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, birim amirleri ve aileler yer aldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 193'ü kadın, bin 838'i erkek toplam 2 bin 31 öğrenci marş eşliğinde alandaki yerlerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, dönem birincisi Komiser Yardımcısı Fatih Erdoğan yaş kütüğüne plaket çaktı.

Soylu, konuşmasına tören alanındakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve "Allah o evlatlardan da anne babalarından da amirlerinden de razı olsun. Onlara selam söyle, vatanı, milleti iyi beklesinler, iyi kollasınlar, zalime, suçluya göz açtırmasınlar." sözlerini ileterek başladı.

Bu ülkede müdafaa ve mücadele mesaisinin tarih boyunca bitmediğini belirten Soylu, ülkede yürütülen terörle ve uyuşturucuyla mücadelenin, 15 Temmuz gecesinde yaşanılanların, döviz kuruna bakıp anlaşılabilecek şeyler olmadığını vurguladı.

Soylu, bunların ancak Malazgirt'ten beri bu topraklarda neler yaşandığına, 2002'den sonra bu ülkede nelerin değiştiğine, Türkiye'nin hangi karanlık senaryolara itiraz ettiğine bakılarak anlaşılabileceğini kaydetti.

Türk milletinin, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve bugün de kendisine çizilmek istenen karanlık bir yola Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yüksek sesle itiraz ettiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün dünya bilsin isterim, biz sağlamız, duruşumuz sağlamdır, inancımız sağlamdır. Siyasetten ekonomiye, eğitimden güvenliğe kadar bütün kurumlarımız sağlamdır. Bugün bize yapılanların da bir amacı vardır. Türkiye, yeni bir hükümet modeline, yeni bir yönetim modeline ve yeni bir ekonomi modeline adım atmıştır. Yeni hükümet modeline geçerken herkes şahit, müdahale etmek istediler. Gidişatı gördüler, birçok süreçlerle 15 Temmuz'la müdahale ettiler. Bugün de yapılan, yeni ekonomi modelimize, özgür ve bağımsız ekonomi modelimize geçişimize bir müdahaledir. Ancak biz kararlıyız. Yeni bir döneme adım attık. Bir paniğimiz yoktur, bir korkumuz yoktur ama bir hedefimiz, bir amacımız vardır. Hedefimiz, güçlünün güçsüzü ezemediği bir dünya ve bu dünyada onuruyla başı dik, tam bağımsız ve refah içindeki Türkiye'ye ulaşmaktır."

"HİÇBİRİMİZ TRAFİK MESELESİNDE EFSUNLU DEĞİLİZ"

Konuşmasının devamında trafik meselesine değinen Soylu, uzun yıllardır bu meseleyle uğraştıklarını ve çok canların yandığını, çok ocakların söndüğünü ifade etti.

Soylu, trafik kazalarında gencecik akrabalarını, kuzenlerini ve yeğenlerini kaybettiğini belirterek, "Hiçbirimiz trafik meselesinde efsunlu değiliz. Makas atmaya, sürat yapmaya, cep telefonuyla araç kullanmaya karşı efsunlu değiliz, ne de özel bir yeteneğimiz var. Devlet tarafı olarak elbette ki tedbirler alırız ve alıyoruz. Denetim yaparız, cezalar keseriz ama bizim derdimiz, ceza yazmak değildir. Bizim derdimiz, trafik kazalarını bitirmektir." diye konuştu.

Bu Kurban Bayramı tatili süresince 140 bin 481 bin personel görevlendirdiklerini kaydeden Soylu, kendisi başta olmak üzere bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, emniyet genel müdür yardımcıları, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, daire başkanları ve polis başmüfettişlerinin tam kadro sahada olacaklarını söyledi.

HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI 

Kurban Bayramı tatili süresince uygulanacak denetimleri çocuklarla birlikte yapmak istediklerini belirten Soylu, "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Soylu, "İstiyoruz ki çocuklarımız, arabada yolculuk ederken gördükleri basit kural ihlallerine, aşırı hıza, emniyet kemeri takmamaya, araba kullanırken cep telefonu kullanmaya, arabada sigara içmeye kırmızı düdüklerini çalarak müdahale etsinler." dedi.

Trafik kazalarında ölenlerin yaklaşık yüzde 75'inin, emniyet kemeri takmadığını tespit edildiğini vurgulayan Soylu, araç başında cep telefonu kullanmanın, alkollü araç kullanmakla aynı etkiyi yaptığını kaydetti.

Anne ve babalardan, kendilerini trafik konusunda düdükle uyaran çocuklarının heveslerini kırmamalarını isteyen Soylu, bu bayram bu meseleyi çözmüş, en azından büyük oranda mesafe katetmiş olmayı umduğunu belirtti.

Soylu, geçen yıl itibarıyla 259 bin 942 olan emniyet sınıfı personel sayısının bugün itibarıyla çarşı ve mahalle bekçileri dahil 276 bin 580 olduğunu belirterek, "Yıl sonu hedefimiz bu rakamı, eğitimi devam edenlerle beraber 25 bin 500 yeni alımla, 308 bin 739 emniyet sınıfı personel sayısına ulaştırmaktır." dedi.

KOMİSER YARDIMCILARINDAN "DAMİA HAZIRIZ" YANITI 

Mezun olan komiser yardımcılarının aileleri ile Polis Akademisi Başkanlığının yönetici ve eğitmen kadrosuna teşekkürlerini ileten Soylu, şunları söyledi:

"Artık bu törenlerimizde adet oldu, önce kendim sorup cevabı kendim duymak istiyorum. Şimdi size soruyorum, koskoca İstanbul'u, güzelim Bursa'yı, medeniyetler diyarı Diyarbakır'ı, Mardin'i, Trabzon'u, Hakkari'yi, İzmir'i, Antalya'yı, ez cümle bu vatanı, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları, bu güzel, cennet vatanı emanet almaya hazır mısınız? Ay yıldızlı bayrağımızı emanet almaya hazır mısınız? Gecenin bir yarısı bir mazlum 'imdat polis' dediğinde aynen annenin, babanın, bu milletin sesi gibi hissedip koşmaya hazır mısınız? Milletin canını, namusunu, malını korumaya hazır mısınız? Size ne teklif ederlerse etsinler, milleti satmamaya, bayrağı satmamaya, vatanı satmamaya hazır mısınız? Şehadeti nimet bilmeye hazır mısınız?"

Bakan Soylu, sorularına "Daima hazır" yanıtını veren komiser yardımcılarına, "Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi. Komiser yardımcılarına "Kanunsuz hiçbir işin içinde olmayın" uyarısında bulunan Soylu, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi. Konuşmasının ardından dereceye girenlere diploma ve hediyelerini veren Soylu, mezun olan komiser yardımcılarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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