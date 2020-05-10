Bakan Soylu'dan 100 yaşındaki Zeynep nineye Anneler Günü hediyesi

AA

Bakan Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyelerden biri de Kangal ilçesinde yaşayan Zeynep Gülbil'e ulaştırıldı.

Kangal Kaymakamı Erinç Demir, Gülbil'i evinde ziyaret ederek Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti.

Demir, Zeynep nineye Bakan Soylu ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın selamlarını da ileterek Anneler Günü'nü kutladı.

Öte yandan Kaymakam Demir, ilçedeki şehit polis memuru Rahmi Yaman ve şehit Üzeyir Gençdoğmuş'un annelerini de ziyaret edip, Anneler Günlerini kutlayarak Vali Salih Ayhan'ın gönderdiği hediyeleri verdi.

Jandarma ekipleri de şehitler Hasan Yılmaz, Murat Çalışkan ve Muharrem Paslıkılıç'ın annelerini yaşadıkları köylerde ziyaret ederek Anneler Günlerini kutladı.