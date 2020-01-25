İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ depremine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Saat 20.55'de gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem neticesinde şu ana kadar elimize ulaşan bilgiler gerek valilelerimizin, kaymakamlarımızın, 112 ekiplerimizin ulaştırdığı bilgiler çerçevesinde Malatya Doğanyol'da 5 vatandaşımız, Elazığ merkezde 7 vatandaşımız, Elazığ Sivrice'de 2 vatandaşımız, Elazığ Maden ilçesi Gezin beldesinde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda göçük altında Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nden aldığımız bilgi çerçevesinde Malatya'da depremle karşılaşan bölgelerde göçük altında kimse yok. Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışması devam etmektedir. Elazığ'da 405 vatandaşımız yaralanmak suretiyle hastanelere müracaat etmiştir.

Malatya 148 vatandaşımız hastanelere kaldırılmıştır. Malatya'da 3 ağır yaralımız var. Elazığ'da 2 ağır yaralımız var. Toplam 5 ağır yaralımız mevcut durumda. Olayın ilk duyulduğu 20.55 saatinden itibaren 1 dakika sonra sayın Cumhurbaşkanımıza 6.8 büyüklüğünde deprem olduğunu arzettik. O dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdik. Türkiye deprem kuşağındadır. Geçmişte acı tecrübelerimiz var. Hep beraber bu millet olarak yaşadık. En yakın zamanlarda yaşadığımız 1999 İstanbul depremi, Yalova'da yaşanan deprem. Malesef orada büyük bir acziyeti hep beraber yaşadık. Bu bize büyük bir ders oldu. Ondan sonra Türkiye bu konuda büyük ve önemli adımlar attı. Sadece kendi ülkesinde değil dünyaya elini uzatan ülke haline geldi. Van, Simav depremini yaşadık. Allah'a hamdolsun vatandaşlarımızın yarasını sardık. Devlet olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. 1999 depremi bize ağır bedel ödettirdiği için Türkiye farklı adım attı. AFAD diye güçlü kurum oluşturdu.

6.8'lik depremde ilk dakikadan itibaren Acil Müdahale Planımız tıkır tıkır işledi. Tüm illerden daha önce depremle karşılaşırsak ne yapacağımıza yönelik planlamanın, deprem olduktan 40 dakika içerisinde havada iki tane insansız hava uçağımız bir tane de insanlı keşif uçağımız sadece Elazığ ve Malatya'dan Ankara'daki merkezimize görüntüleri aktardılar. Büyük bir irtibat sağlamaya çalıştık. Bunun yanısıra hemen Türkiye Acil Müdahale Planı'ndaki buraya sevk edilecek arama kurtarma timlerimizin tamamı harekete geçti. 616 kurtarma birliğinin bir bölümü vardı, bir bölümü varmak üzere. Şu an İstanbul'da bir yolcu uçağı arama kurtarma birliği buraya hareket halinde. Kargo uçağı da çeşitli araç ve gereçlerin buraya getirilmesi için hareket halinde.

Güvenlik takviyesi açısından 4 jandarma taburu, bir JOAK taburu ve yine bunun yanısıra Milli Savunma Bakanı ile sürekli teati halindeyiz. Onlar da hazırlıklarını tamamladılar. Talep etmemiz halinde askerimzi de buraya bir vesile ile ulaşabilecek. Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde Malatya'da spor tesisi, 15 okul, kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri özellikle depremden etkilenen vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Doğanyol'da planlamamızı Malatya merkeze yönelik yaptık. Tüm misafirhaneleri açtık. Malatya'da 5 bin kişinin kalacağı konteyner merkezimiz var.

Kızılay'la organizasyonumuzu en üst noktada sağladık. Hem vatandaşlarımıza hem de Elazığlı, Malatyalı ve bu depremden etkilenen hemşehrilerimiz için yaklaşık yola çıkan çadır miktarı 2 bindir, 5 bin çadır da hazırlanmıştır. 10 bin battaniye yola çıkmıştır. İhtiyaç halinde muhakkak ki sayı olarak arttırılacaktır. Enerji konusunda herhangi bir sıkıntı depremin ilk anından itibaren yaşanmamıştır. İletişimde belki yoğunluk oldu. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cep telefonlarının çok kullanılmaması lazım geldiğini, kullanılacaksa internet hattından ve kısa mesajlarla kullanılmasının doğru olacağını söylemiştik. Vatandaşlarımızın bu kurala uyduklarını görüyoruz. Belki sitem edeceğimiz konu var. Bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu söylemek istiyoruz. Zor günlerimzide birlik olmak zorundayız. Özellikle iki meseleye dikkat çekmek isterim. Başka deprem fotoğraflarını göstererek sosyal medyada panik havası oluşturmaya çalışanlar, şu anda Elazığ yanıyor diye başlık atmaya çalışanlara hem sitem ediyor hem de gereken takibatı yapacağımızı ifade etmek istiyorum.

Meseleyi siyasallaştırmak, Türkiye'nin deprem yeterliliğini tartışmaya açmak beni bağışlayın insanlık dışıdır. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bu konudaki düşüncelerini ortaya koyanlara da teessüf ettiğimizi, milletimizin bu saatte buna ihtiyacı olmadığını ifade etmek istiyorum. Çok doğal olarak insanlık adına ve yardım adına Elazığ'a ve Malatya'ya ulaşmak isteyenler var. Bu meseleyi iyi bir şekilde koordine etmeliyiz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere çağrımızdır; tüm bu konudaki insani yardımın tamamı AFAD'ın kontrolü altında gerçekleşecektir. Bu konuda ihtiyacımız olduğunca oraya müracaat edenleri ihtiyacımız nispetinde buraya sevkedeceğiz. Beni bağışlayınız, biz bugün ülkemizin dışına da yardımlarda bulunuyoruz. Kamu kuruluş ve sivil toplumla bulunuyoruz. Bunların her birini aynı yöntemle gerçekleştiriyoruz. Deprem olduğu dakikadan itibaren AFAD merkezimizde iki bakan yardımcımız orada. Biz de İstanbul'a depreme hazırlık toplantısındaydık. O esnada depremden haberdar olduk. Ankara 0312 258 23 23 nolu telefona ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan her biri yapabileceklerini ortaya koyarlarsa biz onları yönlendirme kabiliyetine sahibiz. Tekrar yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rahmeti rahmana kavuşanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.