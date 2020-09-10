Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlar açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, 06'ncı Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu şöyle dedi: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgili ile yapılan maksatlı yorumların tamamı yalandır
Ayrıntılar gelecek...
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR