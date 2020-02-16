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Bakan Soylu, depremzedelerle buluştu - ELAZIĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AFAD'ın depremzedelere nakdi yardım ulaştırmak için kurduğu çadırı ziyaret etmesi- Bakan Soylu'nun aracına aldığı çocuklarla sohbet etmesi ve oyuncak hediye etmesi- Bakan Soylu'nun Salıbaba Mahallesindeki Kazım Karabekir İlkokulunda oluşturulan Hasar İtiraz Merkezini ziyaret etmesi ile burada vatandaşların, sorun ve taleplerini dinlemesi- Bakan Soylu'nun vatandaşlara hitap etmesi- Gümüşkavak Mahallesini ziyaret eden Bakan Soylu'nun barada bir vatandaşın taziyesine katılması- Bakan Soylu'nun mahalle muhtarından bilgi alması ve vatandaşlarla sohbet etmesi

Bakan Soylu Elazığ'da depremzedelerle buluştu:- "Dertlerinize, sıkıntılarınıza gücümüz yettiğince derman olmaya çalışıyoruz. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz"- "Herkes güvenli, hem de güzel yerlerde oturuncaya kadar emrinize amadeyiz. Allah bizi mahcup etmesin. El birliğiyle inşallah burayı çok iyi bir noktaya getireceğiz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelerin dertlerine derman olmaya çalıştıklarını söyledi.Elazığ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) düzenlenen toplantıya katılan Soylu, beraberinde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremzedelere nakdi yardım ulaştırılması için kurulan çadırı ziyaret etti, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Soylu, daha sonra Salıbaba Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu'nda oluşturulan Hasar İtiraz Merkezinde vatandaşların sorunları ve taleplerini dinledi.Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, yaraları sarmak için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.Depremzedelerin yapılacak yeni binalara taşınacağını anlatan Soylu, şöyle konuştu:"Dertlerinize, sıkıntılarınıza gücümüz yettiğince derman olmaya çalışıyoruz. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimiz sonuna kadar sizin yanınızdadır. Bu kış günlerinde, bu karda çok büyük sıkıntılar çektiğinizi biliyoruz. Gücümüzün yettiğince de elimizle beraber size ulaşmaya çalıştık. Sonuna kadar emrinize amadeyiz."- "Kimseyi riskli bir binada oturtmak istemeyiz"Soylu, hasar tespitlerine karşı yapılan itirazların titizlikle değerlendirileceğini dile getirerek, "Şunu biliniz, itirazların tamamında ekipler gelip evlerinize bakacak. Biz kimseyi riskli bir binada oturtmak istemeyiz. Devlet olarak da bunu kabul etmeyiz." dedi.Ardından, Gümüşkavak Mahallesi'ni ziyaret eden Soylu, muhtardan bilgi aldı.Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Soylu, devletin tüm imkanlarını vatandaşların mağdur olmaması için seferber ettiğini belirterek, "Herkes güvenli, hem de güzel yerlerde oturuncaya kadar emrinize amadeyiz. Allah bizi mahcup etmesin. El birliğiyle inşallah burayı çok iyi bir noktaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.Gümüşkavak Mahallesi Taziye Evi'nde, bir vatandaşın taziyesine katılarak yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Soylu, aracına aldığı çocuklarla sohbet edip, oyuncak verdi.