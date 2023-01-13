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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 176 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 176 kişinin gözaltına alındığını, çok sayıda uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 176 gözaltı
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İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda 176 kişinin gözaltına alındığını, 26 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

"Kökünü kurutana kadar devam. İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak'ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam 176 kişi gözaltında, 26 kilogram uyuşturucu madde, 84 bin 325 adet ecstasy/captagon hap ele geçirildi. Kahraman polislerimize tebrikler."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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