İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajda Twitter'a tepki gösterdi. Bakan Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...
— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 4, 2021
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