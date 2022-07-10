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Haberler Gündem Bakan Soylu göçmenlerle ilgili konuştu
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İçişleri Bakanı Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi

İstanbul'da Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Kimse bizi bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" diye konuştu.

Bakan Soylu göçmenlerle ilgili konuştu
Bakan Soylu göçmenlerle ilgili konuştu
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DHA

Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) bayramlaşma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada göçmenlerle bayramlaştı. Programa Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Cevizci, Suriye Platformu Başkanı Muhammet Ata, Yemen Dostluk Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ahmed Aloqabi, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oghuzkhan, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Afganistan Stk'lar Birliği Başkanı Abdul Gafoor Turan ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bayram tebriğini iletti.

"RUSYA, ÇİN, ABD VE AVRUPA ARASINDA DÜNYAYI İSTEDİKLERİ GİBİ PAYLAŞMAK İSTEDİLER"

Programda konuşan Bakan Soylu, "Dünyayı zorla yerinden edilmiş insan sayısının tam 100 milyonu aştığı, terör eylemlerinde 100 binlerce insanın öldüğü hale getirdiler. En büyük sorun şu ki bunu çözemiyorlar. Karıştırıyorlar, toplulukları birbirlerine düşürüyorlar, insanların inançlarını, dinlerini, milli değerlerini yaşamalarını engelliyorlar, ortalığı maalesef tamamen karıştırıyorlar ama çözemiyorlar. Vekalet savaşlarıyla terör örgütleriyle bu işi buraya getirdiler ama bu işin yarın nereye gideceğini bilmiyorlar ve hesap edemiyorlar. DEAŞ'ı sahaya sürdüler olmadı, PKK'yı YPG'yi canlandırmak istedi olmadı, Rusya, Çin, ABD, Avrupa arasında dünyayı istedikleri gibi paylaştırmak istediler o da olmadı, onu da başaramadılar. Şimdi elimizde bir tablo var. Milyonlarca insan, göçmen insanca yaşama hakkından uzak bir hale geldi. Kendi topraklarına hasretler. Akrabalarına hasretler, çocukluk günlerine hasretler" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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