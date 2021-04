Bakan Soylu, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında yapılacak caminin temel atma törenine katıldı

AA

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne iştirak eden Soylu, programın ardından düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, caminin oğulları tarafından Hasan Demir hayratına yaptırıldığını söyledi.

Oğullarının Hasan Demir'in hayratına yapılabilecek en güzel eserlerden birini gerçekleştirdiklerini dile getiren Soylu, "Allah'ın mescidini yapıyorlar. Hayırlı evlatlar, annelerinin, babalarının hayır hasenat yaparak dua kapılarını açık tutanlardır. Yani burada kılınacak her namaz, yapılacak her dua, buraya ziyarette bu tesisten istifade edecek her insan, attığı her adımla inşallah öteki dünyada babanıza, ailenize dualar edecek ve onların amel defteri işleyecek." diye konuştu.

Caminin yapıldığı alanın kahraman Mehmetçiğin yetiştiği ocak olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bu ocakta böyle bir ihtiyacın giderilmiş olması hakikaten çok önemli, çok hayırlı bir adım. Allah bereketinizi daim etsin. İnşallah bu güzel eseri, camimizi kasım ayının ilk haftasındaki ilk cuma gününde açacağız." diye konuştu.

Nasrullah Kadı Camisi'nde cuma namazını kılan Soylu, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı.