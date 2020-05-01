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Bakan Soylu, kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2014 yılında Ağrı Şemsi Türkmen Anadolu Lisesinde okurken PKK'lı teröristlerce kaçırılan Hayal Demir’in Hamur ilçesine bağlı Seyithanbey köyünde yaşayan annesi Süheyla Demir ile telefonda konuştu

Süleyman Soylu
AA

Soylu, Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine de katılan ve bir süre önce evine dönen anne Demir'e teşekkür etti.

Görüşmesinde annelerin Diyarbakır'daki oturma eylemiyle büyük bir iş başardığını ifade eden Soylu, "Silahlı terör örgütünü anne yüreğinin nasıl yere serebileceğini, ona karşı hiçbir şeyin dayanamayacağını siz gösterdiniz. Minnettarız size, Allah sizden razı olsun." dedi.

Anne Demir'in "Asıl biz size minnettarız, siz bize destek oldunuz. İnşallah bizim ve sizin emekleriniz boşa gitmez. Evlatlarımız döner" sözleri üzerine Bakan Soylu, "Dönecek merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Allah razı olsun Savcı (Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan) başkanımız da göz bebeğimizdir. Hiç kimseyi yalnız bırakmıyor. Elindeki her şeyi hizmet için ortaya koyuyor. Bir şey olursa 24 saat başımız ve gözümüzün üzerinde yeriniz var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gün içinde aileyle video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

 

 

 

 

 

 

 

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