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Bakan Soylu'nun katılımıyla GAMER Muhabere Sistemi'nin tanıtımı yapıldı

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Muhabere Sistemi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Bakan Soylu'nun katılımıyla GAMER Muhabere Sistemi'nin tanıtımı yapıldı
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, GAMER'deki programda yaptığı konuşmada, Ağrı Emniyet Müdürlüğü polisevi uygulama noktasına GAMER Muhabere Sistemi ile bağlanarak, burada görev yapan ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkezden, emniyetin Kriptolu Milli DMR (Digital Mobile Radio) Sayısal Telsiz Sistemi ile Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) uygulamasına aynı anda veri/iletişim tabanlarının farklı olması halinde bile ulaşabilmenin en önemli hayallerinden biri olduğunu belirten Soylu, şunları ifade etti:

"Bu uygulamayı başaran ve bu uygulamayı geliştiren başta İçişleri Bakanlığımızın Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ve oradaki çok değerli arkadaşlarımıza, emniyetimizin ve jandarmamızın bu uygulamayı geliştirmekte birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun milli güvenlik açısından da çok önemli bir adım olduğunun altını çiziyorum. Gerek ülkemizin karşı karşıya kaldığı hadiselerde tek bir koordinasyonun sağlanabilmesi gerekse de Allah muhafaza afet gibi, genel saldırı gibi meselelerde telsiz üzerinden yani alternatif bir iletişim kanalıyla gerçekleştiriliyor olabilmesi şahsım için devrimdir."

- Emniyet ve jandarma, kendi telsiz sistemlerini kullanarak iletişim kurdu

GAMER Muhabere Sistemi ile emniyet ve jandarma birimlerinin birbirlerinden farklı erişim protokolleri, çalışma frekansları, sinyal modülasyon teknikleri ve veri paylaşım hızları gibi haberleşme teknolojilerini kullanan JEMUS ve DMR altyapıları ortak bir ağda uyumlandırılarak, tek ve eş zamanlı bir oturumda konuşturuldu.

Ağrı'da yapılan pilot çalışmanın gösteriminde ilk olarak, GAMER'den Ağrı'daki emniyet ve jandarma unsurlarına anons geçildi. Anons, tüm unsurlar tarafından alınarak yanıtlandı.

İkinci adımında ise emniyet ve jandarma unsurları, kendi telsiz sistemlerini kullanarak aralarında konuştu.

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