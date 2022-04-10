Bakan Soylu Osmaniye’de şehit cenazesine katıldı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Ç. yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, göreve giden minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mustafa Ç. ise gözaltına alındı.

Şehitler Avan ile Şahin için Adana İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, belediye başkanları, askeri erkan, kurum müdürleri ile şehitlerin aileleri ve silah arkadaşları katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına geldiğinde, yakınları gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından şehitlerin naaşları, son yolculuklarına uğurlanmak üzere cenaze aracına konuldu. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Şahin'in cenazesi İstanbul'a, Uzman Şavuş Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'ye gönderildi.

ŞEHİT AVAN'IN CENAZESİNE BAKAN SOYLU DA KATILDI

Adana’daki törenin ardından memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii’ne getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, kent protokolü, babası Adem Avan, eşi Cennet Avan, çocuğu Mesude Irmak Avan (2), kız ve erkek kardeşleri ile vatandaşlar katıldı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin babası Adem Avan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturup gözyaşı döktü. Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avan’ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi. İl Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutuna Bakan Soylu, baba Adem Avan ile vatandaşlar omuz verdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi daha sonra dualarla Çamiçi Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.