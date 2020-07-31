AA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban Bayramı ve Yüksekova ilçesinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit olmasının 2. yılı dolayısıyla "Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi"ni ziyaret etti.

Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Şimşek ile 2 bin 608 rakımlı üs bölgesine gitti.

- Bakan Soylu, telefonla bayramlarını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da telefonla üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle görüşerek bayramlarını kutladı, onlara görevlerinde başarı diledi.

Güvenlik güçlerinin bölgede başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Şehit Bedirhan üs bölgesine selam ve bayram dileklerimizi iletiyorum. Bugün Bedirhan bebeğimizin şehit edilişinin yıl dönümü. Allah onu cennetiyle, cemaliyle müşerref etmiştir. Çünkü o sabiydi, çocuktu. Oradaki kahramanlarımız da o üs bölgesinde onun ismini yaşatıyor. Bedirhan bebeğimize, annesine tekrar Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Onlara olan sorumluluğumuzu hem kendimize hem güvenlik güçlerimize hem de büyük milletimize tekrar hatırlatıyorum. Oradaki bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Biraz önce Cumhurbaşkanımızla bayramlaştık. O da tüm güvenlik güçlerimizin bayramını tebrik ediyor. Allah sizden razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Oradaki kardeşlerimize de selamlarımı iletiyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, Allah onları muhafaza etsin.''

- Kurban kesildi, dua edildi

Vali Akbıyık da terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlara imza atan jandarma, polis özel harekat ekipleri ve güvenlik korucularının bayramını kutladı.

Güvenlik güçleriyle kurban kesen Akbıyık, Nurcan ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya ile tüm şehitler için dua etti. Mevzileri gezen Akbıyık, burada nöbet tutan asker, polis ve güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti.

Akbıyık, AA muhabirine, kahraman güvenlik güçleri sayesinde vatanın emin ellerde olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ne geldiklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Burada görev yapan güvenlik güçlerimizle bayramlaştık. Bugün bayramın sevincini yaşarken, şehit bebek Bedirhan ve annesinin şehit edilişinin yıl dönümü olması münasebetiyle ayrı bir hüzün ve üzüntü yaşıyoruz. Burada şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Burada görev yapan tüm personelimiz kahramanca, canla başla görev yapıyor. Kahramanlarımızın sayesinde memleketimiz, vatanımız emin ellerde.''

Hakkari'de terörle mücadelenin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari bölgesi, tarihinin en huzurlu, en güvenli dönemini yaşıyor. Son terörist kalmayıncaya kadar, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, polisimizin, askerimizin, jandarmamızın, kahraman güvenlik güçlerimizin iş birliği, koordinasyonuyla mücadelemiz sürecek. Hakkari'de artık terör gündemimizden çıkıyor. Burada terörün bitmesinde İHA'larımızın, SİHA'larımızın, ülkemizin göstermiş olduğu gelişmenin, kalkınmanın, teknolojik ilerlemenin büyük etkileri var. Bunun yanında gerek hududumuzda gerekse de üs bölgelerimizle arazide tam hakimiyetimiz var. Hakkari'de, Hakkarililerin gündemi terör değil tam tersi kültürel, ticari, eğitim, sporla ilgili faaliyetler. Bu anlamda da Hakkari'de güzel şeyler oluyor. Güzel yatırımlar yapılıyor. Türkiye'nin en huzurlu, en güvenli yerlerinden biri Hakkari.'