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Bakan Soylu: "Yurt içinde 790 civarında terörist var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz." dedi.

14.08.2018 - 13:09 | Güncelleme: İHA

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Bakan Soylu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı'nda, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve protokol üyelerince karşılandı.

İHA'nın haberine göre, buradan helikopterle Kalana üs bölgesine geçen Soylu, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın saldırıya uğradığı bölgeyi havadan inceledi. Daha sonra üs bölgesine geçen Soylu, burada görev yapan askerlere başsağlığı diledi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelede hep birlikte kararlılıklarını ortaya koyacaklarını söyledi.

'KARARLILIĞIMIZI AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Terör örgütünün büyük bir tükeniş içinde olduğunu, sabah 2'si Kars'ta, 5'i Tunceli'de 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Mehmetçik'imiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız büyük mücadele ortaya koyuyor. Bu mücadelenin nasıl olduğunu dünyaya ve Türkiye'de bu mücadeleyi görmek istemeyenlere açık şekilde, büyük kahramanlıkla arkadaşlarımız gösteriyor. Ziyaret etmek, komutanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedim. Mücadelemizi, kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Siz buraları bekledikçe milletimiz huzur ve sükun içindedir. Burada terör örgütü nefes alamadıkça, bütün güvenlik kuvvetlerimiz operasyonları başarılı şekilde yürütmektedir."

Güvenlik güçlerinin aldıkları önlemlerle terör örgütünün kabiliyetlerini körelttiğini vurgulayan Soylu, aslında Türkiye'nin gücünü hem coğrafyaya, hem de dünyaya gösterdiklerinin altını çizdi.

Soylu, aldıkları mesafelere milletin de şahit olduğunu, bu durumu hep birlikte danışma içinde, ülkenin teknolojisiyle, kabiliyetleriyle ve cesaretleriyle katettiklerini aktardı.

"KARARLILIK HAREKATI'NDA 278 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı yerine getirerek, adımların tereddüt edilmeden atılmasıyla mesafelerin alındığını vurgulayan Bakan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu talimat açık ve net, terör kaynağında kurutulacak. Buraları, bu üs bölgeleri, her noktayı kendisine ait bir alan olarak gören terör örgütü sizin sayenizde, cesaretiniz sayesinde buralara uzaktan bakabilme kabiliyetine bile sahip değil artık. Ancak kalleşçe pusular ortaya koyabilmekte. Burada bir ölürüz, bin diriliriz. Parolamız bellidir. O kadar moralimiz, motivasyonumuz yüksek ki son bir haftada sadece iç güvenlik operasyonlarında 47 terörist etkisiz hale getirildi. 26 Haziran'dan itibaren arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz hedef çerçevesinde 214 terörist etkisiz hale getirildi. Bir önemli rakam daha 11 Mart'tan bu yana Kararlılık Harekatı'nda Kuzey Irak'ta toplam 278 terörist etkisiz hale getirildi. Tutulan hatlar, ortaya konulan strateji ve alınan sonuçlar burada devletimizin, milletimizin, geldiğimiz noktanın nasıl olduğunu açık şekilde ortaya koymaktadır."

Yıl başından bu yana terör örgütüne sadece 61 kişinin katıldığını açıklayan Soylu, şöyle konuştu:

"Oysa bizim aileleriyle beraber ikna ederek teslim olmalarını sağladığımız, kendisi teslim olanlar hariç 91 kişi. Yani, terör örgütünün özellikle ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza karşı etki kabiliyeti neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Çok önemli bir şeydir. Onun için burada özellikle yaz ve sonbahar sezonunu çok iyi geçireceğiz ve ardından kışın inşallah finali gerçekleştireceğiz Allah nasip ederse. Burada söylemek gerekir, şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz. Bir taraftan İHA, bir taraftan SİHA, bir taraftan Hava Kuvvetlerimiz, bir taraftan bütün güvenlik kuvvetlerimiz, istihbaratımızla topyekün aldığımız önlemler le büyük mücadeleyi sürdürüyoruz ve kararlılıkla da bunu sürdüreceğiz."

"YANLIZ DEĞİLSİNİZ, MİLLETİMİZ SİZİNLE" 

Soylu, Kalana'da, Buzul üs bölgesinde 3 bin 468 metrede, Dağlıca'da Kato'dan Beytüşşebap'a kadar oluşan hatlarda güvenlik güçlerinin kalbinin aynı anda attığını söyleyerek, şunları belirtti:

"Bizim küçük evladımızın ve annesinin şehadet şerbeti içmesinin Allah'ın yazgısı olduğuna inanıyoruz ama bu işimize büyük sorumlulukla sarılmamıza sebep oluyor ve terör örgütünün bebek katili olduğunu bütün dünyaya açık şekilde gösteriyor. Bu, bizim yolumuzun doğru olduğunu ifade ediyor. Daha dikkatli olacağız. Bizim işimiz yüzde 99 dikkati kaldırmaz, bizim işimiz yüzde 100 dikkat. Yüzde 1 bizim tahammül edemeyeceğimiz bir aralık. Hep birlikte yüzde yüz dikkatle işimize sarılacağız. Sabah Ankara'daydık, şimdi buradayız. Yalnız değilsiniz, milletimiz sizinle. Bayramınızı erkenden tebrik etmek istedik. Cumhurbaşkanımızın sizlere selamları var. Allah inşallah hep birlikte bu meseleden memleketimizi kurtarmayı nasip eder."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ 

Soylu, açıklamasının ardından telefonla görüştüğü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, askerlerin selamını ileterek, sabah gerçekleştirilen terör operasyonları hakkında bilgi verdi.

Başkan Erdoğan'ın, 31 Temmuz'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan ile şehit düşen Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın tayin durumunu sorması üzerine Bakan Soylu, Serkan Karakaya'nın tayininin Kayseri'ye çıkartıldığını belirtti.

Soylu, askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra üs bölgesinden ayrıldı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 54 saniye önce
    adamsın soylu
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