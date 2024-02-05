Bakan Tekin'den kritik açıklama! İkinci ara tatil ne zaman? 2. ara tatil kalkıyor mu?
Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından gözler, okullarda ikinci ara tatilin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatile ilişkin yaptığı açıklama, "İkinci ara tatil ne zaman? Okullarda 2. ara tatil kalkıyor mu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatile ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Milyonlarca öğrenci için ikinci dönemde ilk ders zili 5 Şubat Pazartesi günü çaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ilköğretim, ortaokul, lise öğrencileri ikinci dönem ara tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "İkinci ara tatil ne zaman? Okullarda 2. ara tatil olacak mı, kalkıyor mu?" İşte 2. ara tatil tarihleri...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda ikinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başladı. İkinci ara tatil nisan ayında başlayacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, “İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor.” dedi.
ARA TATİL KALKIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ ifadelerine yer verdi.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.