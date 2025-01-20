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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin'den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi

        Bakan Tekin'den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere, yarıyıl tatilinde ilgi alanlarına uygun kitaplar okuma, oyunlar oynama ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeme tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:11 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:11
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        Bakan Tekin'den öğrencilere yarıyıl tatili tavsiyesi
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        Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geleceğe güvenle adım atmak için kitap okumanın ve çeşitli aktivitelerle vakit geçirmenin önemine dikkati çekti.

        Çocukların erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanışmasının, oyun oynamasının ve farklı hobiler edinmesinin yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Tekin, "Tatil döneminde ilgi alanlarınıza uygun kitaplar okumayı, oyunlar oynamayı ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim" ifadesini kullandı.

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