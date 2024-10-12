Bakan Tekin: Kendi değerlerimizi yansıtan bir model oldu

Küçükçekmece’de Avrasya Bir Vakfı 2024-2025 dönemi cumartesi konferanslarının açılışı yapıldı. Konferansa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avrasya Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Eray Güçlüer ve vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı.

YILIN İLK KONFERANSINI MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN VERDİ

Program neticesinde “Millî Eğitim Bakanlığı’nın Stratejik Vizyonu ve Türk Milli Eğitim Sisteminin Geleceği” isimli yılın ilk konferansını ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından selamlama konuşmaları yapıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sunum eşliğinde konferansını gerçekleştirdi.

REKLAM Lozan Antlaşması’nda yer almayan yabancı okulların denklik sorunuyla ilgili karşılıklı bir antlaşma yapılmak istendiğini belirtti Bakan Tekin konuşmalarında Milli Eğitim İstatistikleri adı altında öğretmen, öğrenci, okul ve derslik sayıları hakkında bilgi verdi. Milletler arası okullar ile ilgili yaptığı konuşmada ise özel okullardan bahseden Yusuf Tekin, Lozan Antlaşması’nda yer almayan yabancı okulların denklik sorununa da değinerek karşılıklı bir antlaşma yapılmak istendiğini belirtti. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yapılan yenilikler neticesindeki eğitim sistemini de anlattı. Yusuf Tekin program sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı. Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Avrasya Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

“ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİMİZİN 800 BİNİ SON 22 YILDA ATANDI" Konferansta son 22 yılda öğretmen ve derslik sayıları hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Büyük eğitim ailesi olarak öğretmenlerimizle Türkiye’de 750 bin derslikle öğrencilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Çalışan öğretmenlerimizin 800 bini son 22 yılda atandı. Bu da yüzde 80’e yakın bir rakam yapıyor. Yapılan dersliklerin sayısı ise son 22 yılda iki katından daha fazla artmıştır. Güçlendirme, yıkılıp yeniden yapılan dersliklerle birlikte bu sayı üç kata kadar çıkıyor. 22 yılda daha önceki derslik sayısının iki buçuk katı, öğretmen sayısı iki katı artmış ve dersliklere etkileşimli tahtalar kurulmuştur. Birleşmiş Milletler’in ve diğer eğitimle ilgili yayınlanan raporlarda ‘Türkiye neredeyse bütün dersliklerinde bu imkanı sağlamış dünyadaki tek ülke’ şeklinde geçiyor” dedi.

“TÜRK ÇOCUKLARININ TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ DERS ALMA HAKLARINI ULUSLARARASI BİR SÖZLEŞME İLE GARANTİ ALTINA ALMAK İSTİYORUZ" Yabancı okullar konusuna değinen Bakan Tekin, “Cumhuriyet’imizin kurucu kadroları Lozan Antlaşması ile beraber ülkemizde yaşayan ülkeye sadık durumdaki azınlıkların eğitim öğretim hakları başta olmak üzere bütün haklarını güvence altına aldı. Türkiye’de Ermeni, Rum ve Musevi vatandaşlarımızın devam ettiği okullarımız var. Diğer yabancı okullar ise Lozan Antlaşması’nda yok. 1940’lı yıllardan itibaren açılmaya başlıyorlar. Bu yıl bu okullara Türk öğrenci kaydını yasakladık. Eğer Türk öğrenci kaydederseler suç sayılacağı ve kapatma gerekçesi olacağını söyledik. Eğer uluslararası sözleşme imzalarsak bu okullar legal statüye kavuşacak. Bizde bunun karşılığında özellikle Almanya ve Fransa’nın yaşayan Türk çocuklarının Türkçe ve Türk kültürü ile ilgili ders alma haklarını uluslararası bir sözleşme ile garanti altına almak istiyoruz” şeklinde konuştu.