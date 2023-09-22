Bakan Tekin: Üç katı fiyatla okullarımıza su satan belediyeler var Ümraniye'de Necmettin Öztürk İlkokulu'nun açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakın bizler okulu inşa etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitim öğretimiyle ilgili olarak yaşadıkları ortamları fiziksel açıdan iyileştirmeye çalışıyoruz. Biz bu kadar fedakarlık yaparken, bu kadar bu işe sahip çıkarken bazı illerde belediyelerle bu konuda birlikte yürüyemiyoruz. Örnek olsun diye söylüyorum, bireysel tüketiciye sattıkları fiyatın üç katı fiyatla okullarımıza su satan belediyeler vardı. Böyle belediyelerin yanında bir eğitim öğretim sürecine sürekli destek olan belediyeler var. Ben bu açıdan bize bu anlamda destek olan yerel yönetimlere ayrıca bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum" dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ümraniye'de Necmettin Öztürk İlköğretim Okulu'nun açılış törenine katıldı. Törene, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, okulun yapımında katkı sunan Necmettin Öztürk'ün eşi Meral Öztürk ve kızı Hilal Öztürk de eşlik etti. Bakan Yusuf Tekin ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım törende konuşma gerçekleştirdi.

"TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Bakan Tekin, "Milli Eğitim konusu tek başına bakanlığın, bakanlıkta çalışan kişilerin veya merkezi bütçenin altından kalkabileceği bir yük değil. Maalesef herkes yapılmalı, yapsın, yapsınlar gibi cümle kuruyor ama milli eğitim öyle değil maalesef. Ben o yüzden 'Yapsın' diyenlerin yerine, 'hadi beraber yapalım' diyenleri gerçekten çok seviyorum. Kendilerine minnettarım. Bunlardan bir tanesi, bugün burada bizi bir araya getiren hayırseverimiz Necmettin Bey'e, Hilal Hanım'a Meral Hanım'a gerçekten teşekkür ediyorum. Okul yapmak başka bir konu ama devlet yapsın, devlet şunu yapmalı, bunu yapmalı demek yerine biz de bir tarafından tutalım deyip, bize destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu okula gelecek çocuklara, öğretmen arkadaşlarımızla beraber bu ülkeye, bu devlete, bu topraklara, bu coğrafyaya hizmet etmiş herkesi hayırla yad etmelerini öğretmek bizim vazifemiz. Dolayısıyla siz okulu bize teslim ettiniz. Biz de öğretmenlerimizle beraber sadece Necmettin Bey için değil, bu ülkeye, bu coğrafyaya hizmet etmiş her kim varsa onları hayırla yad edecek, her daim arkalarından dua edecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Biz bu yoldayız. Bu yolda da toplumun bütün kesimlerinin desteğini bekliyoruz" İfadelerini kullandı.

"GENEL BÜTÇENİN YAKLAŞIK YÜZDE 1'İNİ EĞİTİM HARCAMALARINA AYIRIYORUZ"

Belediye Başkanları ile ilgili parantez açmak istediğini ifade eden Bakan Tekin, “"Bakın bizler okulu inşa etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitim öğretimiyle ilgili olarak yaşadıkları ortamları fiziksel açıdan iyileştirmeye çalışıyoruz. Muhtemelen çok defa dinlediniz; Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti çok yoğun. Bakın demokratik ülkelerde veya ülkelerin demokratikleşme endekslerinde eğitim bütçesine ayrılan pay genel bütçeden ayrılan pay hep örnek gösterilir. Biz şu anda genel bütçenin yaklaşık yüzde 1'ini eğitim harcamalarına ayırıyoruz. Biz bu kadar fedakarlık yaparken, bu kadar bu işe sahip çıkarken bazı illerde belediyelerle bu konuda birlikte yürüyemiyoruz. Bazı belediyeler nihayetinde bu ülkenin, bu coğrafyanın, o ilin, o ilçenin çocuklarına okul yapacağımızda bize arazi temini, arazinin hukuki problemlerinin çözümünde, cari giderlerle ilgili olarak belediyenin üzerimizdeki yüklerinde bize hiç destek olmayan belediyeler var. Tam tersine, mevzuyu yargıya taşıyan belediyeler var. Örnek olsun diye söylüyorum, bireysel tüketiciye sattıkları fiyatın üç katı fiyatla okullarımıza su satan belediyeler vardı. Böyle belediyelerin yanında bir eğitim öğretim sürecine sürekli destek olan belediyeler var. Ben bu açıdan bize bu anlamda destek olan yerel yönetimlere ayrıca bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"ÜMRANİYE'DE OKUL İHTİYACIMIZI HALLETMİŞ OLACAĞIZ"

24 derslik ve 4 anaokulu dersliğinden oluşan bir okul açılışı gerçekleştirdiklerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Tabi kolay da olmadı, okullar kolay olmuyor. Hele İstanbul'da, Ümraniye çok büyüdü. Ümraniye 750 bin nüfus oldu. Ben doğduğumda 50-60 haneydi burası. Şimdi 750 bin nüfus, 30 tane büyükşehrimiz var biliyorsunuz, Anadolu'da bir büyükşehir, ama okul ihtiyacımız bitmiyor. Şu anda devam eden 2 tane daha okulumuz var. Yine hayır sahipleriyle, bununla beraber 4 tane yapmış olduk. 2 tane daha, protokolü devam eden bir 4 okul var. Onları da inşallah başlatacağız. Pandemi süreci ve deprem vesaire biraz eksilttik. 20-25 tane Ümraniye'mizde acilen okul ihtiyacımız var. İnşallah arsalarımızı, Sayın Bakanımıza da arz edeceğiz. Arsalarımızın hepsi tamam onları hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah 30-35 kişilik sınıflarımızla koca 125 bine yakın öğrencisi olan Ümraniye'mizde okul ihtiyacını böylece halletmiş olacağız" dedi.

Bakan Tekin'in konuşması sonrası sahnede kurdele kesimi yapıldı, hediyeler takdim edildi. Okul binasını da ziyaret eden Yusuf Tekin daha sonra alandan ayrıldı.