Bakan Tekin yaz okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Yusuf Tekin'i okul girişinde öğrenciler ellerinde çiçeklerle karşıladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koç ve okul öğretmenleri de ziyaret sırasında hazır bulundu.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ; MASAL DİNLEDİ

Okul bahçesinde bisiklete binen öğrencileri izleyen ve öğretmenlerinden bilgi alan Bakan Tekin, okulun Sanat Evi'ne geçti. Müzik öğretmenleriyle ve öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğrencilerin çaldığı şarkıları dinledi.