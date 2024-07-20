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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin yaz okulu öğrencileriyle bir araya geldi

        Bakan Tekin yaz okulu öğrencileriyle bir araya geldi

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Beylikdüzü'nde bir ilkokulun spor, müzik ve kültür yaz okulu sınıflarını ziyaret etti. Okuldaki faaliyetleri inceleyen Bakan Tekin masal atölyesindeki minik öğrencilerle canlı masal anlatımına da katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:31
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        Bakan Tekin yaz okulu öğrencileriyle bir araya geldi
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Yusuf Tekin'i okul girişinde öğrenciler ellerinde çiçeklerle karşıladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koç ve okul öğretmenleri de ziyaret sırasında hazır bulundu.

        ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ; MASAL DİNLEDİ

        Okul bahçesinde bisiklete binen öğrencileri izleyen ve öğretmenlerinden bilgi alan Bakan Tekin, okulun Sanat Evi'ne geçti. Müzik öğretmenleriyle ve öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğrencilerin çaldığı şarkıları dinledi.

        Tekin ardından masal atölyesindeki minik öğrencilerle biraraya geldi ardından da 'Minik serçe' masalını dinledi.

        ÖĞRENCİLERDEN KIZ KULESİ TABLOSU

        Buradan okulun spor salonuna geçen Bakan Tekin tekwando eğitimi alan öğrencileri de izledi. Yaz okulunda devam eden satranç turnuvasını da takip eden Tekin, öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ziyaret sonunda yaz okulu öğrencileri Tekin'e Kız Kulesi'nin resmedildiği yağlı boya tablo hediye etti.

        Bakan Tekin yaz okuluna katılan öğrencilerle fotoğraf da çektirdi.

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