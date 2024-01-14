Bakan Tunç: İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail´in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek´ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze´de soykırım yaparak insanlık suçu işleyerek İsrail´in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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