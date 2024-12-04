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        Haberler Gündem Bakan Tunç'tan Madenciler Günü kutlaması

        Bakan Tunç'tan Madenciler Günü kutlaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:06
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        Bakan Tunç'tan 'Madenciler Günü' kutlaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutladı.

        Bakan Tunç paylaşımında şu sözlere yer verdi:

        Yer altındaki zenginliklerimizi gün yüzüne çıkaran, emeğin ve alın terinin simgesi kahraman madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyorum.

        Görevi başında hayatını kaybeden maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

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