Bakan Tunç'tan Madenciler Günü kutlaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.
Giriş: 04.12.2024 - 21:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:06
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutladı.
Bakan Tunç paylaşımında şu sözlere yer verdi:
Yer altındaki zenginliklerimizi gün yüzüne çıkaran, emeğin ve alın terinin simgesi kahraman madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyorum.
Görevi başında hayatını kaybeden maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.
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