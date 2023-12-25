Bakan Tunç'tan şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmaların cumhuriyet başsavcılıkları tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesine yer verdi.