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        Haberler Gündem Bakan Tunç'tan şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin açıklama

        Bakan Tunç'tan şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:58 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:58
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        "Terör propagandası yapanlara taviz verilmeyecek"
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        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmaların cumhuriyet başsavcılıkları tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

        Bakan Tunç açıklamasında, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesine yer verdi.

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