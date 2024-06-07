Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte Gürcistan pasaportuyla Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iki numaralı ismi Serdar Sertçelik'in iade sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, Sertçelik'in iade evraklarının Macaristan makamlarına gönderildiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Bakan Tunç, Macaristan'da sahte Gürcistan pasaportuyla yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iki numaralı ismi Serdar Sertçelik'in iadesiyle ilgili İngilizce ve Macarca hazırlanan evrakların yetkili makamlara teslim edildiğini söyledi.

        Bakan Tunç, hakkında geçici olarak 40 günlük tutuklama kararı verilen Sertçelik'in iade yargılamasının da bu süre içerisinde yapılacağını belirtti.

        Tunç, iadenin 40 günlük tutukluluk süresi beklenmeden gerçekleşmesi için Macar mevkidaşıyla görüşerek sürecin hızlandırlabileceğini söyledi.

        MACARİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık ve sanık olarak yer alan Sertçelik'in 27 Kasım'da elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçtığı belirlenmişti.

        Sertçelik, 30 Mayıs'ta ise sahte kimlik ve pasaportla Macaristan'da yakalanmıştı.

        REKLAM
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

        AYM'NİN CUMHURBAŞKANI ATAMALARINA İLİŞKİN KARARI

        Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı atamalarına ilişkin verdiği kararı da değerlendiren Bakan Tunç, şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de anayasadan kaynaklanan yetkisidir.

        Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir. Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamelerini çıkarabilir."

        HAKKARİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANMASI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası başka kayyum atamaları da olacak mı sorusuna da yanıt verdi.

        Bakan Tunç, "Terörle mücadelede birlik beraberlik içinde olmayız. Tatvan'da ve bazı belediyelerde gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın resminin birtakım beyanlarda bulunarak indirilmesi birliğimize yönelik saldırıdır. Tatvan'da da soruşturma açılmıştır." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yılmaz Tunç
        #serdar sert çelik
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!