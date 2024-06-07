Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Macaristan'da sahte Gürcistan pasaportuyla yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iki numaralı ismi Serdar Sertçelik'in iadesiyle ilgili İngilizce ve Macarca hazırlanan evrakların yetkili makamlara teslim edildiğini söyledi.

Bakan Tunç, hakkında geçici olarak 40 günlük tutuklama kararı verilen Sertçelik'in iade yargılamasının da bu süre içerisinde yapılacağını belirtti.

Tunç, iadenin 40 günlük tutukluluk süresi beklenmeden gerçekleşmesi için Macar mevkidaşıyla görüşerek sürecin hızlandırlabileceğini söyledi.

MACARİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık ve sanık olarak yer alan Sertçelik'in 27 Kasım'da elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçtığı belirlenmişti.

Sertçelik, 30 Mayıs'ta ise sahte kimlik ve pasaportla Macaristan'da yakalanmıştı.

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AYM'NİN CUMHURBAŞKANI ATAMALARINA İLİŞKİN KARARI

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı atamalarına ilişkin verdiği kararı da değerlendiren Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de anayasadan kaynaklanan yetkisidir.

Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir. Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamelerini çıkarabilir."

HAKKARİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası başka kayyum atamaları da olacak mı sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Tunç, "Terörle mücadelede birlik beraberlik içinde olmayız. Tatvan'da ve bazı belediyelerde gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın resminin birtakım beyanlarda bulunarak indirilmesi birliğimize yönelik saldırıdır. Tatvan'da da soruşturma açılmıştır." dedi.