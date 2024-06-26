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        Haberler Gündem Politika Bakan Tunç'tan Sinan Ateş davası açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan Sinan Ateş davası açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz'da görülecek Sinan Ateş davasına ilişkin "Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:24
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        Bakan Tunç'tan Sinan Ateş davası açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Tunç, Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade etti.

        Konunun yargıda devam ettiğini vurgulayan Tunç, "Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir." diye konuştu.

        9. YARGI PAKETİ'NDE SON DURUM

        9. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, paketle ilgili AK Parti Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

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        Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir." dedi.

        ETKİ AJANLIĞI TARTIŞMALARI

        "Etki ajanlığı" tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

        Kamuoyuna yansıyan çalışmanın, farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, şöyle devam etti:

        "Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."

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        #Sinan Ateş
        #dava
        #Yılmaz Tunç
        #Son dakika haberler
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