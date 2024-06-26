Bakan Tunç'tan Sinan Ateş davası açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade etti.

Konunun yargıda devam ettiğini vurgulayan Tunç, "Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir." diye konuştu.

9. YARGI PAKETİ'NDE SON DURUM 9. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, paketle ilgili AK Parti Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. REKLAM Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir." dedi. ETKİ AJANLIĞI TARTIŞMALARI "Etki ajanlığı" tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti. Kamuoyuna yansıyan çalışmanın, farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, şöyle devam etti: