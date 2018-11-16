SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında taşınan yolcu sayısının 44 milyona yaklaştığını belirterek, "Ankara-Sivas hızlı tren projesinde sona yaklaştığımızı belirtmek isterim." dedi. Ayrıca, Bakan Turhan, Kanal İstanbul'a 2019'da başlamayı planladıklarını belirtti

16.11.2018 - 21:30 | Güncelleme: AA

"Kültür ve Turizmde Yeni Vizyon" başlığıyla düzenlenen, 134. Bab-ı Ali Toplantılarında konuşan Turhan, son 16 yılda ulaşım ve haberleşmede gerçekleştirilen faaliyetlere değinerek, Türkiye'yi ulaştırma ve haberleşme alanında dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirdiklerini anlattı.

16 yılda ülkeyi baştan başa yeni yollarla donattıklarını, demir yolu yapımını milli politika haline getirdiklerini, hava yolunda yurt içi ve yurt dışında uzakları yakın ettiklerini, haberleşmede köyden kente tüm ülkeyi en yeni teknolojilerle donattıklarını aktaran Turhan, "Takdir edersiniz ki ulaşım ve haberleşmeye yapılan yatırımlarla, günü kurtarmak değil, nesilleri yaşatmak amaçlanır. Biz bu düşünceden hareketle, ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 515 milyar liralık yatırım yaptık." diye konuştu.

Otoyol, bölünmüş yol, köprü ve viyadüklerle doğu-batı aksında "koridor ülke" olarak tanımlanan Türkiye'yi kuzey-güney hattında da koridor haline getirdiklerini ifade eden Turhan, bu sayede ülkenin 3 kıtanın birleştiği, dünyanın en kritik kavşağı konumuna geldiğini dile getirdi.

Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi küresel ölçekli dev projeleri hizmete soktuklarını anımsatarak, Kuzey Ege Limanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerin de sürdüğünü kaydetti.

"BİN 983 KİLOMETRE YENİ DEMİR YOLU YAPTIK"

Bakan Turhan, Türkiye'yi demir ağlarla örme hamlesini uzun yılların ardından yeniden kendilerinin başlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çoğu yapıldığı günden bu yana el değmeyen mevcut demir yolu ağının 10 bin 789 kilometresini komple bakım ve yenilemesini yaptık. 2004-2018 yıllarında senede ortalama 138 kilometre olmak üzere bin 983 kilometre yeni demir yolu yaptık. 12 bin 710 kilometre olan demir yolu uzunluğunu 2023'te 25 bin 30 kilometreye çıkartmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor. Türkiye'yi, dünyada yüksek hızlı trene sahip 8. ülke yaptık. YHT hatlarında taşınan yolcu sayısı ise 44 milyona yaklaştı. Bu arada, Ankara-Sivas hızlı tren projesinde sona yaklaştığımızı belirtmek isterim. 2003'te başlattığımız demir yolu seferberliği ile 77 milyon olan yolcu sayımızı 2017'de 183 milyona yükselttik. Bu sayede akaryakıt giderlerinden de tasarruf edildi."

İstanbul Havalimanı sayesinde hava yolculuğunda yeni bir evreye girildiğini de dile getiren Turhan, 2003'te 36,5 milyon olan hava yolu yolcu sayısının 2017'de 195 milyona yükseldiğini bildirdi.

"Yolcu sayısının 2023'e kadar 450 milyona çıkmasını bekliyoruz. 56 olan havalimanı sayımızı ise 65'e çıkartmış olacağız." diyen Turhan, havacılık ve uzay sanayisinde teknolojiyi ithal eden ülke olmak yerine teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke olmayı amaçladıklarını vurguladı.

5G altyapı çalışmalarına da hız verdiklerini, bu teknolojiyle sağlıktan tarıma, sanayiden ticarete hayatın her alanında büyük rahatlığa kavuşulacağını belirten Turhan, 2023 hedefleri için bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul'un kendileri için ayrı bir yeri ve önemi olduğunu söyleyen Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle, metrolarla, banliyö hatlarıyla İstanbul'a hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı ile şehrimizi, Türkiye'mizi taçlandırdık. İnşallah diğer mega projemiz Kanal İstanbul'a ise 2019'da başlamayı planlıyoruz. İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek 3 katlı tünelin proje çalışmalarında da sona gelindi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde milletimizin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için hep birlikte, el birliğiyle, güç birliğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X