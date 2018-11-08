11'incisi düzenlenen İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Açılışa Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi ve davetli katıldı.
"ULAŞIM ALANINDA İSTANBULUMUZA DEV ADIMLAR ATTIK"
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ulaşım alanında İstanbulumuzda dev adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Metro uzunluğu yıl sonunda 233 kilometreye ulaşmış olacak. Daha geçtiğimiz ay hep birlikte Ümraniye - Çekmeköy metrosunun açılışını yaptık. Büyükşehir Belediyemizin öngördüğü hedef bin kilometrenin üstünde. Büyükşehir Belediyemizin yetersiz kaldığı yerlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz devreye giriyoruz. 118 şantiyede ve 18 güzergahta çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından İstanbul'da inşaatı sürdürülen raylı sistem hatlarının uzunluğu 143 kilometre. Yapımına devam ettiğimiz Kaynarca-Sabiha Gökçen hattıyla Kadıköy-Kartal metrosunu Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağız. Bakırköy-Kirazlı hattıyla da Kirazlı-Olimpiyatköy metrosunu Marmaray'a ve İDO'ya ulaştıracağız. Daha da önemlisi, Gayrettepe - Yeni Havalimanı hattı ve Halkalı - Yeni Havalimanı hatlarıyla İstanbulluları yarım saatin altında İstanbul Havalimanına ulaştıracağız" dedi.
"DEV PROJE ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ"
Bakan Turhan, " İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek dev proje çalışmalarında proje çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz... Tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı tünel inşa edeceğiz. Bu tünelle, Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün yükü önemli ölçüde azalacak. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistem, ekspres metro ile birbirine bağlanacak. 30 km uzunluğundaki İncirli-Gayrettepe-Altunizade-Söğütlüçeşme hattında ise 15 istasyon olacak. Dahası bu dev Tünel, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Ataşehir-Sabiha Gökçen Hatlarıyla tam entegre olacak. Böylece vatandaşlarımız, 3 katlı Büyük İstanbul Tünelini kullanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanına tren değiştirmeden 1 saatin altında ulaşabilecekler. Çalışmalarımız tamamlandığında İstanbul'un tüm ilçeleri metro ile birbirine bağlanmış olacak." şeklinde konuştu.
İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Dünyada şehirleşme insanların tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmesi ile ulaşım daha önemli hale geldi. İstanbul'da şehir merkezinde yaşamın daha rahat olması için ulaşım önemli yeri var. Bu anlamda bu yıl 11'incisini yaptığımız ulaşım kongresi ve fuarı şehirlerdeki ulaşımın çözümü, entegrasyonu konularında ciddi katkı sunuyor. Bu yılda bu fuarından 4C dediğimiz 4 konu tema olarak işlenecek. Bu konular 2 gün boyunca ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek" dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın resmi açılışı yapıldı.
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