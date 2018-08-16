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Bakan Turhan KKTC'li bakanı ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "KKTC'nin sürdürülebilir ekonomik kalkınması, refahı ve güvenliği için desteklerimiz sürecek." dedi

16.08.2018 - 15:56 | Güncelleme: AA

Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile görüştü.

Görüşmede, bunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak ilk uluslararası resmi görüşmesi olduğunu belirten Turhan, Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için kararlı duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.

Turhan, "Sizler bu güzel adanın ortak sahiplerisiniz. Bir Rum devletinde azınlık olarak eriyip gitmek sizin için ne kadar kabul edilemez ise ana vatan ve garantör olarak bizim de buna göz yummamız asla söz konusu olmayacak." diye konuştu.

KKTC'nin sürdürülebilir ekonomik kalkınması, refahı ve güvenliği için de desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Karayolu sektöründe 'KKTC Karayolu Master Planı' kapsamında 255 kilometre bölünmüş yol, 145 kilometre tek yol olmak üzere 400 kilometre yeni yol yapımı hedeflenmiştir. Söz konusu proje için 2018 yılı ödeneği 45 milyon liradır. 2018 itibarıyla KKTC'de 4 adet yol yapımıyla bir adet onarım ve üstyapı takviye ihaleleri yürütülmektedir. Toplam proje bedeli 396 milyon lira olup, 122 milyon lira harcanmıştır. 2020 yılına kadar da 68 kilometre bölünmüş yol, 14 kilometre tali yol yapılarak 274 milyon lira yatırım gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir."

Limanlar ve hava meydanı yapımı konusunda değerlendirmelerde bulunacaklarına işaret eden Turhan, haberleşme konusunda ortak projelerin sürdüğünü, söz konusu projeler için bu yılki ödeneğin 35 milyon lira olduğunu bildirdi.

Turhan, haberleşme konularında KKTC'ye destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, görüşmede iki ülke arasındaki ortak projelerin ayrıntılı olarak ele alınacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan da ülkesinin ulaştığı refah seviyesinde Türkiye'nin katkılarının yadsınamaz olduğunu belirterek, "Bundan sonraki dönemde de KKTC'nin geleceğe daha güvenle bakması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi bu yatırım destekleriyle devam edebilecektir. Bu çerçevede de ciddi iş birliğimizin artarak devam edeceğini görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ciddi bir küresel saldırı altında olduğunu dile getiren Atakan, bu saldırıda Türkiye'nin yalnız olmadığını ve Kıbrıs halkının bütün desteğiyle yanında durduğunu kaydetti.

 

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