Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan Turhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Turhan, partililerle bir araya geldi.

Turhan, Sakarya'da bakanlığıyla ilgili bazı iş yerlerinde çalışmalar, incelemeler yapacaklarını belirterek, kente her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Girdikleri bütün seçimlerden başarıyla çıktıklarını, milletin yetki verdiğini vurgulayan Turhan, "Bu tabii ki davamızı milletimize anlatmakla oluyor. Yani bizim hizmet davamızı milletle paylaşmak ve bu davamızın onlara ne olduğunu nasıl yapılması gerektiğini anlatmakla oluyor." diye konuştu.

"HİZMET KERVANIMIZ, HİZMET SİYASETİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Turhan, büyümeye devam edildiğini, insanlara hizmet getirildiğini ve bu hizmetleri engellemek, ekonomiyi çökertmek, yıkmak için mücadele veren iç ve dış güçlerin yine durmadığını anlatarak, buna karşı hassas olunması gerektiğini söyledi.

Sakarya'da ulaşım altyapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu yakasındaki doğu kısmındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Turhan, "İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağına kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Bir taraftan hükümet, iktidar olarak ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken, diğer taraftan hizmet kervanımız ve hizmet siyaseti devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetleri döneminde insanların hızlı trenle tanıştığını, gelecek günlerde bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak vatandaşların önemli bir kesimine sunmuş olacaklarını, 2020 yılında Sivas'a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracaklarını kaydeden Bakan Turhan, şu bilgileri verdi:

"İstanbul-Ankara arasındaki YHT hizmetini, ikinci bir alternatifini de yaptığımız bir finans anlaşmasıyla Adapazarı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek Halkalı'ya oradan da Kapıkule'ye kadar ulaştırmak için çalışmalara başlayacağız. Söz konusu yatırım, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız yaklaşık 4 milyar dolarlık çok önemli bir proje. Bunu, son finans anlaşmasını Çin hükümetinden sağlayacağımız krediyle yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız."

Bakan Turhan, hızlı tren setlerinin Sakarya'da yapılması için çalışma başlattıklarını da sözlerine ekledi.