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Haberlerİş-YaşamBakan Turhan: Ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık

"Ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyar liranın üzerinde yatırım"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Görevde olduğumuz 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Milli EMU projesi kapsamında TÜVASAŞ'ta alüminyum gövde üretim fabrikası kurduk. Bu yıl içinde Milli EMU'yu raylara indiriyoruz" dedi.

Ulaşım ve erişim altyapısı
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlediği "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısında, hükümet olarak ilk günden bu yana, ulaşım altyapısının tüm yaşam alanlarını geliştiren, dönüştüren temel unsur olduğu gerçeğiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Turhan, insanoğlunun, tekerleğin icadından lokomotifin keşfine, ilk otomobilin üretilmesinden uçak teknolojisine kadar ulaşımdaki her gelişmeyle yeni, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler içine girdiğini dile getirdi. 1856'dan 1923'e kadar yapılan 4 bin 136 kilometrelik demir yolunun Cumhuriyete miras kaldığını anımsatan Turhan, demir yolu hamlesinin 1950'den sonra yavaşladığına dikkati çekti.

Demir yollarını 2003'te devlet politikası haline getirdiklerini ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projeleri art arda hayata geçirdiklerini anlatan Turhan, "Görevde olduğumuz 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

Turhan, 2023 hedefleri doğrultusunda demir yolu yatırımlarına devam edeceklerinin altını çizerek, "5 bin 509 kilometre daha yeni hattımızı tamamlayarak 17 bin 525 kilometre demir yolu uzunluğuna ulaşacağız. Geleceğe güvenle ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, 2009'da Ankara-Eskişehir hattının hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren (YHT) ile tanıştığını belirterek, hızlı ve modern seyahat hizmetini 7 il ve ülke nüfusunun yüzde 40'ına ulaştırdıklarını bildiren Turhan, YHT ile bugüne kadar 53,1 milyon yolcunun seyahat ettiği bilgisini verdi.

"KAÇIRILAN TRENİN YHT İLE YAKALANMASINI SAĞLADIK"

Turhan, vatandaşların geçen 60 senede "kaçırdığı treni" YHT ile yakalamasını sağladıklarını ifade ederek, "Demir yollarımız, Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi altın yıllarını yaşamaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Asırlardır el değmeyen demir yollarının tamamını hem yenilediklerini, sinyalizasyonlu ve elektrifikasyonlu hale getirdiklerini dile getiren Turhan, 2003'te 2 bin 505 kilometre yani yüzde 23 olan sinyalli hat uzunluğunu yüzde 155 artırarak 6 bin 382 kilometreye çıkardıklarını, 2 bin 312 kilometrede de çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Bakan Turhan, 2003'te 2 bin 82 kilometre yani yüzde 19 olan elektrikli hat uzunluğunu ise yüzde 176 artırarak 5 bin 753 kilometreye ulaştırdıklarını, 785 kilometrede de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Turhan, 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"İŞ İNSANLARININ REKABET GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Elektrikli ve sinyalli hat oranını 2023'e kadar yüzde 77'ye ulaştırmayı amaçladıklarının altını çizen Turhan, "Lojistik merkezlerle sanayicimize, kara yolu, demir yolu, deniz yolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanı da sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Turhan, planlanan 25 lojistik merkezin tamamlandığında, sektöre 72,6 milyon ton ve 4,1 milyon TEU ilave taşıma imkanı ile 16,2 milyon metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası sağlayacaklarını anlatarak, "Bugüne kadar 9 lojistik merkezi işletmeye aldık. Yapımları tamamlanan Mersin (Yenice),Konya (Kayacık) lojistik merkezleri bu yıl hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

Kars ve İzmir Kemalpaşa lojistik merkezlerin yapım çalışmalarına devam ettiklerine işaret eden Turhan, sözleşmesi imzalanan Sivas lojistik merkezin, yapım çalışmalarına bu yıl başlayacaklarını kaydetti.

Turhan, kara limanı da dedikleri organize sanayi bölgelerini demir ağlarla birbirine bağlayarak iş insanlarının rekabet gücüne güç katacaklarını bildirdi.

Gelecek dönemde 38 OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 üretim tesisine yönelik toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı daha yapacaklarını aktaran Turhan, "Yüklerin daha hızlı ve ekonomik taşınması amacıyla limanlara da demir yolu bağlantıları yapıyoruz." dedi.

Turhan, 10 liman ve 4 iskeleye olmak üzere toplam 85 kilometre demir yolu bağlantısı bulunduğunu ifade ederek, Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana da demir yolu bağlantısı yapacaklarını bildirdi.

"BU YIL İÇİNDE MİLLİ EMU'YU RAYLARA İNDİRİYORUZ"

KARDEMİR AŞ tarafından uluslararası standartlarda hızlı tren rayının yerli olarak üretimine başladıklarını da anlatan Turhan, bugüne kadar 770 bin ton rayı yerli imkanlarla yaparak hızlı ve konvansiyonel hatlarda kullandıkları bilgisini verdi.

Turhan, Ankara-Eskişehir YHT hattında yerlilik oranı yüzde 55 iken, bugün altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon yapım işlerinde yerlilik oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti.

TÜLOMSAŞ bünyesinde Milli Hibrit Lokomotif prototip imalatının tamamlandığını anlatan Turhan, projeyle dizel ve akülü olarak çalışabilen hibrit lokomotifi protoip olarak üretebilen dünyada 4'üncü ülke konumuna geldiklerini ifade etti.

Turhan, Milli Sinyalizasyon Projesi kapsamında da 622 kilometrelik hat kesiminde kurulum çalışmalarına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Tren Projeleri kapsamında da tamamen yerli imkanlarla konsept, tasarımı ve prototip imalatı yapılan Milli Yük Vagonunun üretimi TÜDEMSAŞ'ta sürdürüyoruz. TÜVASAŞ'ta üretilen Milli DMU setlerinin yerlilik oranı yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Milli EMU projesi kapsamında ise yine TÜVASAŞ'ta alüminyum gövde üretim fabrikası kurduk. Bu yıl içinde Milli EMU'yu raylara indiriyoruz. Milli Tren projesi kapsamında da Sanayi İşbirliği Projesi ile 94 hızlı tren setinin yüksek teknolojiye sahip alt sistemlerinin milli üretimini destekleyecek şekilde temin edilmeyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz."

Tüm ulaşım ve erişim alt yapısını engelli dostu hale getirmek için gayret gösterdiklerini anlatan Turhan, geçen yılın sonunda hizmete sunulan Turuncu Masa Hizmeti'nden bugüne kadar 1200 engellinin faydalandığını söyledi.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş de bugün imzalanacak Engelsiz Ulaşım Engelisiz Turizm ve Engelsiz Yaşam Projesi protokolüyle özel gereksinimli insanları yaşamın her noktasıyla buluşturmayı ve ulusal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan'ın himayesinde TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ve Sinan İbiş tarafından söz konusu protokol imzalandı.

 

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