Bakan Uraloğlu açıkladı! 1.8 milyon araç deniz yolu ile taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM) tarafından açıklanan düzenli Ro-Ro hatları ile yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, deniz yolu taşımacılığında kaydedilen ilerlemenin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığını belirterek, "Deniz yolu taşımacılığı, yalnızca maliyet avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel pazarlara erişimimizi daha da güçlendiriyor ve Türkiye'yi deniz taşımacılığında önemli bir aktör haline getiriyor. Bu alandaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

TAŞINAN ARAÇ SAYISI ARTTI Yurt dışı bağlantılı hatlarda deniz yolu ile taşınan toplam araç istatistiklerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde limanlardan deniz yolu ile yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,97 artarak 1 milyon 785 bin 189’a ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, “2024 yılı Ağustos ayında ise limanlarımızdan deniz yolu ile yurt dışına taşınan araç sayısı ise 220 bin 562 adet olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu. REKLAM Bakan Uraloğlu, yurt dışı limanlarından Türk limanlarına gelen yükleri taşıyan kamyon, tır, tır tankeri ve treyler cinsinden araçların yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 228 bin 934’e ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, Türk limanlarından yurt dışı limanlarına giden yükleri taşıyan araçların ise yüzde 1 artarak 220 bin 823’e yükseldiğini ifade ederek, “Geçen yıla göre yüzde 3,4 artışla yurt dışı yüklerini taşıyan araçlardan 449 bin 757 adedi deniz yolunu tercih etti. 2024 yılı Ağustos ayında yurt dışı limanlarından ülkemiz limanlarına gelen yükleri taşıyan araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 24 bin 509 adet, ülkemiz limanlarından yurt dışı limanlarına giden yükleri taşıyan araçlar ise yüzde 7,8 artarak 26 bin 142 adet oldu. Toplam yurt dışı yüklerini taşıyan araçlardan 50 bin 651 adedi deniz yolunu tercih ederek bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artış gerçekleşti” açıklamalarında bulundu.

LİMANLARDA EN ÇOK OTOMOBİL TAŞINDI Yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç cinslerine ait verileri de paylaşan Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde taşınan otomobil miktarının 1 milyon 312 bin 191 adet olduğunu belirterek, “Yılın ilk 8 ayında limanlarımızda taşınan araç cinsleri içerisinde; ilk sırayı toplam taşınan araç miktarının yüzde 73’ünü oluşturan otomobil, ikinci sırayı yüzde 18 ile 319 bin 879 treyler, üçüncü sırayı ise yüzde 7’lik bir payla 126 bin 673 tır aldı” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, Ağustos ayı verilerinde de sıralamanın değişmediğini belirterek, “Toplam araç taşımalarının yüzde 76’sını oluşturan 166 bin 877 otomobil ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15’lik payla 33 bin 157 treyler ve yüzde 8’lik oranla 17 bin 24 tır takip etti” dedi.

Yılın ilk 8 ayında en fazla araç taşımasının toplam Ro-Ro taşımalarının yüzde 69’una tekabül eden 319 bin 241 araç ile Avrupa hatlarında gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, “Aynı dönemde, Ro-Ro taşımalarının yüzde 15,5’i 71 bin 287 araç ile Akdeniz hattında gerçekleşirken, yüzde 15’i 69 bin 454 araç ile Karadeniz hattında gerçekleşti. 2024 yılı Ağustos ayında ise 35 bin 331 araç ve yüzde 67 oran ile en fazla araç taşıması Avrupa hatlarında gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 16,8 oran ve 8 bin 821 araç ile Akdeniz Ro-Ro hatları, üçüncü sırada ise yüzde 15,4 oran ve 8 bin 85 araç ile Karadeniz hattı yer aldı” dedi.